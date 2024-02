Vinícius Jr. é nomeado embaixador da boa vontade da Unesco

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - Vinícius Jr., do Real Madrid, foi nomeado embaixador da boa vontade da iniciativa Educação para Todos da Unesco nesta sexta-feira.

O jogador da seleção brasileira foi nomeado em uma cerimônia no centro de treinamento de seu clube, tornando-se o segundo jogador de futebol do país a atuar como embaixador da boa vontade da Unesco, depois de Pelé.

continua após o anúncio

"Vinícius Jr. não é apenas um jogador de futebol excepcional, ele também se comprometeu desde cedo a promover a igualdade de oportunidades por meio da educação no Brasil", disse Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, em um comunicado.

"Ele é um modelo para toda uma geração e a Unesco tem a honra de tê-lo hoje como um de seus embaixadores da boa vontade."

continua após o anúncio

Vinícius, de 23 anos, criou o Instituto Vini Jr. em 2021 com o objetivo de promover a educação entre crianças e adolescentes brasileiros em bairros carentes.

"Eu luto pela educação desde os 19 anos e até este ano apenas com os meus recursos, e meu instituto está crescendo mês a mês no Brasil", disse Vinícius.

continua após o anúncio

"Com a potência que é a Unesco, vamos impactar o mundo", acrescentou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: