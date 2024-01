Viúva de Pelé acusa testamenteiro de tentar enriquecer com herança do atleta

Apoie o 247

247 - A empresária Márcia Aoki, viúva de Pelé, declarou que José Fornos, conhecido como Pepito e responsável pelo testamento do ex-jogador, está buscando enriquecer à custa da herança ao solicitar a remuneração máxima permitida por lei. Pepito, escolhido por Pelé para a função, atuou como empresário e assessor do mesmo por 40 anos. Em junho, a viúva questionou um pedido de Pepito para ser remunerado com 5% do valor da herança, o limite estabelecido por lei. A taxa varia entre 1% e 5% do valor líquido.



Conforme a empresária, o ex-assessor não cumpriu suas obrigações como testamenteiro e agiu de maneira audaciosa ao requerer a remuneração máxima. Márcia Aoki escreveu: "O testamenteiro nomeado quer enriquecer à custa do espólio". A defesa alega que Pepito não se dedicou ao testamento, sendo os familiares os responsáveis por acionar a Justiça para iniciar o processo. O advogado Luiz Kignel afirmou: "Não concordamos com o valor máximo porque o testamenteiro não fez absolutamente nada até agora, não participou do processo".



Segundo o Metrópoles , o advogado Victor Hadid, representante de Pepito, relatou que o ex-auxiliar de Pelé recusou-se a assinar um documento enviado por Márcia, no qual abriria mão de qualquer reivindicação. Hadid afirmou: "Houve uma ligação da própria viúva solicitando que nosso cliente assinasse um documento concordando com a nomeação de testamenteiro e renunciando a qualquer reivindicação. No entanto, o documento não foi assinado".

