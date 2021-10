Vôlei de praia: Ágatha e Duda não jogarão mais juntas a partir de 2022

Apoie o 247

Por Agência Brasil - Rio de Janeiro

As líderes do ranking mundial de duplas Ágatha Rippel e Duda Lisboa anunciaram hoje (11) o fim da parceria a partir do ano que vem. Juntas desde 2017, a paranense Ágatha, de 38 anos, e a sergipana Duda, de 23, atuais campeãs brasileiras e mundiais, permanecerão unidas nos duelos programados até o término deste ano: etapas finais do Brasileiro e última fase do Mundial, mês que vem, em Itapema (SC). Duda adiantou que voltará a jogar ao lado de Ana Patrícia, com quem conquistou o mundial Sub-21 em Lucerna (Suíça), em 2016.

A dupla representou o Brasil na Olimpíada de Tóquio (Japão), encerrando a campanha em nono lugar. Na semana passada, as brasileiras terminaram em quinto no World Tour Finals, competição que reuniu as melhores duplas do mundo na Itália.

Em postagem nesta tarde, no Instagram, Ágatha atribuiu à Duda a decisão de encerrar a parceria a partir de 2022.

“Após os Jogos Olímpicos a Duda decidiu abrir a parceria e começar o próximo ano com uma nova equipe. Entretanto até o final do ano seguiremos juntas nos próximos torneios”, afimou Ágatha. “Parece estranho desejar boa sorte para Duda agora, pois estaremos jogando juntas este ano ainda. Mas desejo sim, que ela cresça cada vez mais como atleta e como pessoa nos próximos anos de sua vida. Tenho carinho por ela e por tudo que vivemos”, disse Ágatha, medalha de prata na Rio 2016.

Também pela redes social, Duda agradeceu à paranaense pelo aprendizado e pelas conquistas dos últimos três anos.

"Realizei muitos sonhos ao lado da Ágatha e vivi o principal deles com ela, que foi chegar em uma Olimpíada. A Ágatha me ensinou demais, sou muito grata a ela. Levarei todos esses anos com muito carinho em minha vida. E tudo isso que vivemos foi incrível e único. Estarei sempre torcendo para o melhor de todos. E todos esses anos me fizeram crescer como atleta e pessoa", afirmou Duda.

