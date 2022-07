Vôlei feminino: Brasil bate Sérvia e decide neste domingo título inédito contra Itália na Liga das Nações

Apoie o 247

Agência Brasil - A seleção feminina brasileira de vôlei está a uma vitória da conquista do título inédito na Liga das Nações, depois que venceu a Sérvia de virada neste sábado (16), por 3 sets a 1, em Ancara (Turquia), com parciais de 14/25, 25/18, 26/24 e 25/19. A decisão do título será contra a Itália, às 12h30 (horário de Brasília) deste domingo (17) - as italianas derrotaram a Turquia, por 3 sets a 0, na outra semi deste sábado (16). Será a terceira disputa de título do Brasil na competição: a seleção feminina bateu na trave em 2019 e 2021, ficando com o vice-campeonato.

“Estamos na final. Foi um jogo muito difícil e a palavra que representa essa vitória é união. Todas se ajudaram muito dentro de quadra, perdemos o primeiro set e conseguimos voltar para a partida. Lutamos muito em todo jogo, principalmente quando estávamos atrás no placar. É muito bom estar na final da Liga das Nações”, disse a ponteira Júlia Bergmann, em depoimento à Confederação Brasileira de Vôlei.

A oposta Kisy Nascimento teve a melhor performance em quadra diante da Sérvia, com 19 pontos, seguida de Bergmann (16) e da capitã Gabi (15). O jogo começou melhor para as adversárias, que souberam se aproveitar do nervosismo das brasileiras, com dificuldades no ataque, recepção e levantamento. A história da partida mudou a partir do segundo set, com destaque para as atuações de Kisy e Bergmann, e acerto nos bloqueios protagonizados por Carol que levaram ao empate.

O terceiro set foi ainda mais emocionante: as sérvias deslacharam no placar, abrindo seis pontos de vantagem, mas o técnico José Roberto Guimarães pediu tempo e alertou as brasileiras para que não facilitassem a chegada do passe nas mãos de Pusic, líbero adversária. Deu certo. O Brasil se recuperou, como ganhou a parcial, virando o placar do jogo. Confiantes, as brasileiras sobraram em quadra na quarta parcial, e selaram a vitória pora 3 sets a 1.

“A Sérvia estava conseguindo abrir no marcador no começo dos sets. Foi complicado correr atrás do placar, mas por outro lado essa recuperação nas parciais foi muito importante. Quando o nosso saque e o sistema defensivo começaram a funcionar, conseguimos mudar o jogo. Foi uma vitória muito importante para essa nova geração”, avaliou o técnico Zé Roberto

