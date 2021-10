'Vou ficar bem logo, logo', diz árbitro agredido brutalmente por jogador do São Paulo de Rio Grande

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O árbitro Rodrigo Crivellaro recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (5) após ser agredido brutalmente com chutes por um jogador do São Paulo de Rio Grande, durante partida válida pelo Gauchão da Série A2 realizada na noite de segunda-feira (4).

"Estou bem, tudo certo. Graças a Deus não foi nada grave. Vou ficar bem logo, logo", disse o árbitro na saída do hospital.

Crivellaro disse ainda não ter visto as imagens da agressão. "Nem mexi muito no celular, depois vou ver com calma. Agora vou descansar, ficar mais tranquilo".

PUBLICIDADE

O delegado Vinícius Assunção trata o caso como tentativa de homicídio. "Ele desferiu um golpe muito forte, violento, na cabeça do árbitro fazendo com que ele desfalecesse e fosse encaminhado ao hospital".

O agressor, William Ribeiro, foi preso em flagrante

PUBLICIDADE

Jogador do São Paulo de Rio Grande agride árbitro na divisão de acesso. Meu Deus. pic.twitter.com/pSFkHOprBB — FBI Tricolor (@FBITricolor) October 5, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE