Walter Casagrande: 'a influência de Bolsonaro na sociedade brasileira é das piores que já vi na minha vida'

247 - O ex-jogador Walter Casagrande afirmou que Jair Bolsonaro (PL) "é o pior presidente da história da política brasileira". "A influência do Jair Bolsonaro dentro da sociedade brasileira é das piores que já vi na minha vida. Pra mim, é um dos piores brasileiros que existem no planeta neste momento. Homofobia, machismo, racismo, todos os tipos de preconceito tem o aval dele. Não estou inventando nada, é fato. Tem várias falas dele machista, atacando mulher, jornalistas, racistas, homofóbicas", disse o comentarista esportiva, em entrevista ao portal Uol, publicada nesta quinta-feira (7).

Segundo o comentarista esportivo, que deixou a Globo nessa quarta-feira (6), a "estrutura preconceituosa e destruidora que esse governo criou está começando a rachar, está ruindo". "Eles estão desesperados e mostram muito mais do que eles são. Eles não têm argumento [extrema direita], mentem, e são superagressivos, com ódio. Eles não gostam de educação, eles não têm educação. Eles agridem mulheres porque não gostam delas. Eu sou contra, até o fim da minha vida, o governo Bolsonaro", continuou.

"Sou PT, sempre votei no PT, votei no Ciro também. O Lula é muito mais capaz, mais preparado, inteligente, social, muito mais político. Não dá para comparar Jair Bolsonaro com Lula. Independentemente da polarização, se vou votar no Lula ou não. Não dá pra comparar o Lula com o Jair Bolsonaro. É covardia com o Bolsonaro", acrescentou.

