Walter Casagrande: 'a família Bolsonaro não tem ligação com Deus e não possui Cristo no coração, como falam os evangélicos'

247 - Em coluna publicada nesta sexta-feira (21) no portal Uol, o jornalista esportivo Walter Casagrande afirmou "não existe" diferença entre Michelle Bolsonaro e Damares Alves. "As duas são preconceituosas e transmitem esse sentimento odioso para as pessoas religiosas", diz. "A família Bolsonaro não tem nenhuma ligação com Deus e também não possui Cristo no coração, como falam os evangélicos. Eu já dei testemunhos em igrejas evangélicas aqui em São Paulo e também em Porto Alegre, porque tenho amigos que são evangélicos".

Segundo o jornalista, "a cada fala, a cada gesto, a cada expressão, os bolsonaristas mostram uma grande falta de civilidade". "O ódio faz parte da essência da turma comandada pelo poderoso chefão Jair Bolsonaro", disse.

O comentarista criticou "Augusto Aras, chefe da PGR (Procuradoria Geral da República)". "Ele bloqueia qualquer investigação contra a família Bolsonaro, ou seja, autoriza essa sujeira toda, sendo um fiel escudeiro do presidente".

