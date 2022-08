West Ham confirma contratação de Paquetá, da Seleção, por valor recorde para o clube

O clube inglês West Ham United anunciou nesta segunda-feira a contratação do meio-campista brasileiro Lucas Paquetá, do time francês Olympique de Lyon edit

(Reuters) - O clube inglês West Ham United anunciou nesta segunda-feira a contratação do meio-campista brasileiro Lucas Paquetá, do time francês Olympique de Lyon, por uma valor recorde para a equipe da Premier League.

Detalhes financeiros não foram revelados, mas a mídia britânica disse que o West Ham pagou um valor inicial de 36,5 milhões de libras (42,76 milhões de dólares) com mais 14,4 milhões de libras dependendo do rendimento do jogador, que assinou um contrato de cinco anos com opção de renovação por mais um ano.

Esse valor superaria os 45 milhões de libras que o West Ham pagou pelo atacante francês Sebastien Haller em 2019.

"Estou extremamente feliz por estar aqui. Espero que seja o início de uma boa jornada. Espero que meu tempo aqui seja um sucesso", disse Paquetá em comunicado.

"Na última temporada, o West Ham teve uma temporada muito boa e espero que eles continuem a ter cada vez mais boas temporadas no meu tempo no clube. Estou entusiasmado em vestir a camisa do West Ham e mostrar aos torcedores o que posso fazer para ajudar meus companheiros de equipe e o clube".

O West Ham terminou em sétimo na temporada passada sob o comando do técnico David Moyes, mas tem enfrentando dificuldades na nova campanha, ocupando o 16º lugar após quatro jogos.

"Ele é um jogador que admiro de longe há muito tempo e, é claro, nós o vimos de perto em nossa campanha na Liga Europa na última temporada", disse Moyes.

"Ele é um jogador de futebol muito talentoso e, embora ele precise de tempo para se adaptar à Premier League, estamos entusiasmados em acrescentar mais um jogador de seleção ao nosso plantel".

O West Ham enfrentará o Tottenham Hotspur na quarta-feira pela liga inglesa.

