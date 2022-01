Xi Jinping diz que China se preparou por seis anos para os Jogos de Inverno e que competição será um sucesso

Apoie o 247

PEQUIM, TASS – As autoridades chinesas estão se preparando para os Jogos Olímpicos de Inverno há mais de seis anos e estão completamente confiantes de que serão bem-sucedidos, disse o líder da China, Xi Jinping, durante uma reunião com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, na pousada estatal de Diaoyutai. na terça-feira.

"Estamos nos preparando para as Olimpíadas de Pequim há mais de seis anos, tudo já foi combinado. As competições começarão em breve e serão um sucesso", disse o Ministério das Relações Exteriores da China, segundo ele. "A China honrará seu compromisso de apresentar ao mundo Jogos Olímpicos simplificados, seguros e esplêndidos", disse o presidente chinês.

Segundo o líder da China, as Olimpíadas de Pequim são um "evento esportivo global que pela primeira vez durante a pandemia acontecerá conforme o programado". Ele acrescentou que o principal objetivo dos Jogos Olímpicos de Pequim é "engajar 300 milhões de pessoas em esportes de inverno".

"E essa aspiração já se tornou real. Na China, os Jogos Olímpicos de Pequim estimularam o desenvolvimento de indústrias relacionadas aos esportes de inverno e do setor econômico correspondente", concluiu.

Os 24º Jogos Olímpicos de Inverno serão realizados em Pequim, de 4 a 20 de fevereiro de 2022, e os Jogos Paralímpicos, de 4 a 13 de março.

