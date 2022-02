Xi Jinping e esposa oferecem banquete a convidados estrangeiros na abertura das Olimpíadas de Inverno

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e sua esposa Peng Liyuan ofereceram um banquete no meio-dia de sábado (5) no Grande Palácio do Povo, em Beijing, para receber os ilustres convidados estrangeiros que participaram da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

Na ocasião, Xi Jinping proferiu um discurso, estendendo uma calorosa recepção aos convidados presentes em nome do governo e povo chinês e agradecendo sinceramente a todos os países e organizações internacionais que apoiam as Olimpíadas de Inverno de Beijing.

O líder chinês apontou que na noite de sexta-feira (4), os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing foram oficialmente abertos no Estádio Nacional da China. Após 14 anos, o caldeirão olímpico foi iluminado mais uma vez em Beijing, tornando a cidade a primeira a sediar as Olimpíadas de Verão e Inverno. Aderindo ao conceito de organizar jogos verdes, inclusivos, abertos e limpos, a China tem feito todos os esforços possíveis para superar os impactos da pandemia de Covid-19 e cumpriu sua promessa solene à comunidade internacional, garantindo a realização bem-sucedida das Olimpíadas de Inverno de Beijing, como programado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Através de preparação e organização dos Jogos Olímpicos, a China vem popularizando os esportes de inverno entre pessoas comuns, alcançando o objetivo de engajar 300 milhões de chineses nos esportes de neve e gelo, dando uma nova contribuição para a causa olímpica global.

Xi Jinping frisou que o movimento olímpico carrega a busca da humanidade pela paz, unidade e progresso. Devemos ter em mente a aspiração original das olimpíadas e defender conjuntamente a paz mundial, enquanto insistimos no respeito mútuo e tratamos uns aos outros como iguais, de forma a construir um mundo de paz duradoura. É necessário levar adiante o espírito olímpico, reforçar a unidade para responder aos desafios comuns e praticar o verdadeiro multilateralismo. Também precisamos nos manter fiéis aos valores comuns de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade, promovendo intercâmbios e aprendizado mútuo entre civilizações, a fim de construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, também fizeram discursos na recepção. Eles agradeceram ao presidente Xi Jinping pela calorosa hospitalidade e o parabenizaram pelo sucesso da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Bach e Guterres declararam que respeitar as regras e uns aos outros e unir o mundo por meio da concorrência pacífica são parte da missão do movimento olímpico e devem se tornar um objetivo para todos os países. Diante dos desafios atuais, é mais do que necessário a solidariedade e a cooperação. A comunidade internacional deve aproveitar a oportunidade das Olimpíadas de Inverno para eliminar divergências e construir um futuro mais brilhante.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Gabriela Nascimento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE