Xi Jinping participa da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Beijing

Rádio Internacional da China - A cerimônia de abertura da 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno foi realizada na noite de sexta-feira, 4 de fevereiro, no Estádio Nacional da China, em Beijing. O presidente chinês, Xi Jinping, participou da solenidade e declararou a inauguração do evento esportivo.

Chefes de organizações internacionais, tais como o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, assim como chefes de Estado, líderes governamentais e membros reais de mais de 30 países, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, presenciaram a cerimônia.

As Olimpíadas de Inverno de Beijing são o primeiro evento esportivo global de grande envergadura que ocorre no tempo previsto desde o surto da pandemia de Covid-19. Cerca de três mil atletas de aproximadamente 90 países e regiões participarão das competições. Ambos os números das modalidades e das medalhas de ouro do evento bateram recordes históricos e alguns países enviaram pela primeira vez delegações para participar das Olimpíadas de Inverno.