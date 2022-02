Xi Jinping pede aos atletas chineses de esportes de inverno para se esforçarem pela nação e o povo

Afirmação foi feita em resposta à carta do atleta de snowboard chinês, Su Yiming edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na quinta-feira (24) aos atletas chineses de esportes de inverno para se esforçarem em alcançar "uma vida esplêndida" e dedicarem sua juventude e força à pátria e ao povo.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez tais observações na resposta da carta do atleta de snowboard chinês, Su Yiming.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE