Zidane está na mira da CBF para comandar Seleção, diz jornal

247 - O ex-técnico do Real Madrid Zinédine Zidane estaria na mira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o comando da Seleção, informa o jornal francês L’Équipe. O cargo está vago desde que Tite saiu desmoralizado pela derrota contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Nesse contexto, diminui a rejeição da possibilidade de um técnico estrangeiro comandar a Canarinho. Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (25), são 41% os favoráveis à contratação de um técnico de fora pela CBF. Manifestaram-se de maneira contrária 48%. Há 6% de indiferentes a respeito da questão, e 5% não souberam responder sobre o assunto. Em julho, apenas 30% eram favoráveis e 55% contra.

Segundo a imprensa francesa, o perfil de Zidane, que está livre no mercado, agrada aos dirigentes brasileiros. Recentemente, o futebol brasileiro de clubes teve casos de grande sucesso com técnicos estrangeiros, sobretudo de Portugal.

