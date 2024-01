Zion Bethonico faz história e conquista primeira medalha do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jovem catarinense Zion Bethonico, de apenas 17 anos, entrou para a história do esporte brasileiro neste sábado (20), ao conquistar a primeira medalha do país em uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno ou Jogos da Juventude de Inverno. Bethonico garantiu a medalha de bronze na disputa de snowboard cross nos Jogos Olímpicos da Juventude, realizados em Gangwon, na Coreia do Sul.

Esta conquista representa um marco significativo para o esporte de inverno brasileiro. Até então, o melhor resultado do Brasil nessa categoria havia sido a oitava posição alcançada por Marley Linhares no monobob, durante os Jogos de Inverno da Juventude em Lillehammer, em 2016. Na versão principal dos Jogos Olímpicos de Inverno, o destaque brasileiro era Isabel Clark, que obteve a nona colocação no snowboard cross em Turim, no ano de 2006.

“Eu dedico a minha medalha ao meu irmão Noah, que foi o meu diferencial. Ele esteve comigo o tempo todo. Durante a competição, depois de todas as minhas descidas, ele subiu comigo na gôndola fazendo uma revisão do percurso, procurando me ajudar a melhorar a cada nova bateria. Eu queria um pouco mais, tive que enfrentar alguns obstáculos na final, mas estou muito satisfeito. Essa medalha é para ele que é quem sempre esteve mais próximo”, contou Zion.

