10 curiosidades sobre o GP da Estíria, em Spielberg

Os amantes da Fórmula 1 devem estar se perguntando o motivo da corrida deste final de semana ser chamada de GP da Estíria. A título de curiosidade, Estíria é um estado localizado no sudoeste da Áustria. Essa região é conhecida como o "coração verde da Áustria" por conta da grande quantidade de florestas. A Estíria, inclusive, é atração turística no inverno com as estações de esqui, e, no verão, com trilhas pelas montanhas.

Confira 10 curiosidades sobre a prova no Red Bull Ring, na cidade de Spielberg:

1.043: esse será o número da corrida de Fórmula 1 no GP da Estíria; Esse será o segundo GP da Estíria da história da Fórmula 1; Spielberg é uma cidade cercada por fazendas e tem apenas cinco mil habitantes. É localizada no centro-leste da Áustria, entre as cidades de Zeltweg e Kniteffeld, e a 192 km da capital Viena; A RBR nunca foi pole position em Spielberg (circuito da própria equipe); Caso chegue em segundo lugar, Lewis Hamilton se igualará a Michael Schumacher como o piloto com mais segundos lugares na história da Fórmula 1: o alemão tem 43 e o inglês 42; Max Verstappen, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton estão a uma vitória de igualar Alain Prost na Áustria. O francês tem três vitórias; McLaren e Mercedes estão empatadas com o maior número de vitórias em Spielberg, com seis cada uma; Bottas e Hamilton estão empatados com Niki Lauda, Renè Arnoux e Nelson Piquet com o maior número de poles na Áustria: cada um tem três; Bottas também poderá marcar seu 60º pódio na F1, igualando Nelson Piquet na 10ª posição; Bottas pode superar o recorde de David Coulthard de mais pódios na Áustria. Ambos possuem cinco.

Quem você acha que será o vencedor do circuito da Estíria?

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.