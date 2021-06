10 fatos que você precisa saber sobre a final da Europa League

No dia 26 de maio, Villarreal e Manchester United disputarão o título da Europa League. O jogo será realizado em Gdansk, na Polônia. Tem algum palpite sobre o placar? edit

Confira a seguir os 10 principais fatos que você precisa saber sobre o duelo na hora de apostar

1. Villarreal e Manchester United se enfrentarão pela 5ª vez. Os quatro encontros anteriores ocorreram na Europa League de 2005-06 e 2008-09 e todos os jogos terminaram em 0x0.

2. Esta será a 8ª grande final europeia do Manchester United. Nesse quesito, é o segundo clube inglês da lista, ficando atrás apenas do Liverpool, com 14 decisões na conta.

3. Em cada uma das últimas nove ocasiões em que um time espanhol enfrentou adversários ingleses em finais de torneios europeus (incluindo Supertaças), o clube da Espanha venceu. O último a perder foi Alavés, em 2000-01, contra o Liverpool.

4. O Villarreal está invicto em competições europeias nesta temporada, vencendo 12 vezes e empatando duas.

5. O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, disputará apenas sua segunda final como treinador. Ele venceu a Copa da Noruega em 2013, pelo Molde. Solskjær pode ser o primeiro técnico norueguês a ganhar um grande troféu europeu.

6. O técnico do Villarreal, Unai Emery, venceu a Europa League em três ocasiões: 2013-14; 2014-15; 2015-16. Ele pode se tornar o primeiro técnico a vencer a competição quatro vezes, superando Giovanni Trapattoni.

7. Com 19 anos e 237 dias (no próprio dia da final), Mason Greenwood, do Manchester United, pode se tornar o segundo adolescente inglês a marcar numa grande final europeia. Em primeiro lugar está Brian Kidd, que marcou em seu 19º aniversário pelo Manchester na final de 1968, contra o Benfica.

8. Carlos Bacca, do Villarreal, marcou dois gols na final da Europa League de 2014-15 pelo Sevilla. Ele poderia se tornar o primeiro jogador a marcar numa grande final europeia para duas equipes de mesma nacionalidade, desde Hernán Crespo (Taça UEFA 1998-99 com o Parma, Liga dos Campeões 2004-05 com o Milan).

9. Edinson Cavani pode ser o terceiro jogador com 34 anos ou mais a marcar numa grande final europeia por um clube inglês, depois de Gary McAllister (36), pelo Liverpool, na final da Taça UEFA contra o Alavés em 2000-01, e Didier Drogba (34), pelo Chelsea, na final da Champions League contra o Bayern de Munique em 2011-12.

10. Cavani marcou cinco gols e deu duas assistências em apenas 247 minutos na edição da Europa League deste ano. Uma média de participação em gols a cada 35 minutos.

Informações gerais sobre a grande final

● Data: O jogo será disputado na quarta-feira, 26 de Maio, com início às 20h. Pela terceira vez, a final irá ocorrer poucos dias antes da final da UEFA Champions League. Vale lembrar que a Eurocopa começa dia 11 de Junho.

● Local:Gdańsk Stadium, palco de quatro jogos Eurocopa 2012, vai acolher a final da Europa League 2021. O estádio devia ter acolhido originalmente a final de 2020, mas a pandemia da COVID-19 levou a decisão para a Alemanha.

● Público: As autoridades polacas confirmaram à UEFA que uma capacidade de 25% do estádio, ou até 9.500 espectadores, será permitida. Os times finalistas receberão 2.000 bilhetes cada.

● Árbitro: Clément Turpin, francês de 38 anos.

● Premiação: O troféu da Europa League é, com 15kg, o mais pesado de todos os troféus da UEFA. Também há 40 medalhas para os jogadores e para o staff. Além disso, o vencedor leva ainda para casa um lugar na fase de grupos da Champions League.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.