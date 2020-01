2019 foi um ano histórico para o poker online no Brasil

O poker online não chegou ao Brasil no ano passado. Motivado por um indústria que movimenta milhões de dólares todos os anos, tem crescido ao longo das últimas duas décadas em todo o mundo. Actualmente, é o mais popular de todos os jogos que envolvem apostas de dinheiro através da Internet. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de 10 atrás, o mundo do poker online era dominado por sites falsos, tentativas de burla, e instabilidade. Foi graças ao aparecimento de legislações de controlo, licenças, e grandes marcas que o poker online foi capaz de se estabilizar enquanto uma maneira segura de apostar e ganhar dinheiro. Agora é finalmente possível trabalhar como jogador profissional de poker online no Brasil.

Os brasileiros são fanáticos pelo poker

Os brasileiros sempre tiveram jeito para o poker. O paulista André Akkari tornou-se uma celebridade na Internet graças à sua habilidade no jogo. Em eventos ao vivo de poker, jogadores brasileiros como Alexandre Gomes, Roberly Felício, e Bruno Foster já ganharam milhões de dólares a jogar contra os melhores do mundo. Nem mesmo ex-presidentes da Câmara conseguem resistir ao popular jogo de casino. Mas foi preciso esperar pelo ano de 2019 para que, pela primeira vez na história, um brasileiro arrecadasse um prémio superior a 1 milhão de dólares num torneio de poker online. De resto, os jogadores de poker online do Brasil foram tão agraciados pela sorte em 2019 que no ano passado acabaram por se registar os 3 maiores prémios da história do poker online brasileiro.

Um grande ano para o poker online no Brasil

Os indícios do crescimento do poker online no Brasil não são de hoje. Desde 2017, os brasileiros têm vindo a marcar o seu lugar ao lado dos melhores com resultados impressionantes e prémios muito lucrativos. Em 2017, Léo Tobias, Alexandre Mantovani, e Bernardo Rocha foram consagrados com prémios superiores a $500.000. O último, que usa o nickname Machadada RS, arrecadou um total de $848.015 num torneio Main Event do WCOOP 2017. O ano seguinte ficou marcado pelo prémio de $960.000 que Luis Felipe Taveira, mais conhecido por Hulk9950, conquistou num torneio especial da Sunday Million. Era, até à altura, o maior prémio da história do poker online no Brasil.

Mas 2019 foi um ano tão especial para o poker online no Brasil que acabou por registar os 3 maiores prémios alguma vez atribuídos na categoria. Dois deles chegaram em torneios do The Venom, que são particularmente populares entre jogadores sul-americanos. No dia 12 de Dezembro de 2019, o brasileiro João Simão - com o nickname galodoido13 - juntou $1.039.982 à sua conta bancária. Aproximadamente 5 meses antes, Rafael Moraes, mais conhecido como TheBigKid, arrecadou um prémio ligeiramente superior de $1.050.559. Finalmente, o jogador de poker profissional Danilo Demétrio fez história em 2019 depois de ter terminado no 2º lugar de um Main Event High do WCOOP. O seu prémio foi o maior alguma vez registado na história do poker online e não ficou muito longe dos 2 milhões de dólares. Nesse dia, o homem que a Internet conhece como dans170 "levou para casa" uma fortuna de $1.187.553!

Que o Brasil é um país onde se adora poker não existem dúvidas, mas 2019 parece ter sido o ano de viragem para o poker online no Brasil em específico. Com cada vez mais sites de poker online em português disponíveis, estes jogadores parecem ter adquirido experiência nos circuitos virtuais nacionais e depois lutado pelos maiores prémios da categoria em grandes competições internacionais. Tudo isto sem necessariamente deixarem o conforto de suas casas.

O poker online já faz milionários em todo o mundo há décadas, mas em 2019 os brasileiros parecem ter finalmente aderido à tendência.



Os maiores prémios da história do poker online

Na lista dos 10 maiores prémios da história do poker online não figura nenhum brasileiro, mas quase... O maior prémio de sempre coube a um português: Manuel Ruivo, conhecido na Internet como Sheparentao. Num torneio do Millions Online em 2018, ele conquistou a arrebatadora fortuna de $2.329.943. Logo a seguir, estão um holandês e um norte-americano, que conseguiram, respectivamente, prémios no valor de $2.309.994 e de $2.278.097. Quatro dos 5 maiores prémios alguma vez atribuídos em torneios de poker online chegaram através dos campeonatos da Millions Online.

O poker online tem crescido muito ao longo da última década, principalmente no que ao valor dos prémios diz respeito. Ainda assim, estes encontram-se muito longe dos valores praticados nos circuitos profissionais do "mundo real" do poker. O maior prémio da história de toda a modalidade contabilizou-se nos $20.563.324 e foi atribuído ao norte-americano Bryn Kenney. Logo a seguir estão o compatriota Antonio Esfandiari, que ganhou $18.346.673 em 2012, e o jogador chinês Aaron Shu Nu Zang, que arrebatou $16.775.820 num torneio Triton Million. No top 10 mundial dos maiores prémios de sempre do poker territorial também não se encontra nenhum jogador brasileiro.