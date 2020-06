247 publica foto incorreta de blogueira

247 - O Brasil 247 publicou de forma incorreta na tarde desta terça-feira (4) a foto de uma jovem chamada Luis Nunes ao noticiar o caso da blogueira Luisa Nunes Brasil, acusada de ter feito declarações racistas em stories no Instagram.

Como os nomes são muito parecidos, por um engano o 247 publicou a imagem de outra pessoa, causando uma exposição injusta e prejuízos à pessoa que não tinha qualquer relação com o episódio.

A matéria foi retirada do ar, assim como suas postagens nas redes sociais Twitter e Facebook, e uma nova - com a foto correta - foi publicada no lugar. Porém, a imagem errada chegou a ser compartilhada em diversos grupos de Facebook e ainda aparece em buscas no Google. O 247 pede desculpas por isso.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.