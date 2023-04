3ª Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China é inaugurada em Hainan

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A terceira Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China (CICPE, em inglês) foi inaugurada hoje (10) em Haikou, província de Hainan, no sul da China. Tanto a área de exposição quanto o número de marcas expositoras aumentaram significativamente em comparação com as duas edições anteriores. Várias empresas e associações industriais de Hainan também participam ativamente do evento, aproveitando a plataforma para realizar intercâmbios com expositores nacionais e internacionais e se esforçar para alcançar benefícios mútuos.

O comércio eletrônico transfronteiriço é uma nova indústria que Hainan se concentra em apoiar. O Parque Industrial de Comércio Eletrônico Transfronteiriço de Sanya, que participa pela primeira vez da exposição, trouxe mais de dez categorias de produtos, tais como produtos agrícolas e artesanato.

Estima-se que a exposição deste ano deverá ter mais de 300 mil visitantes. O departamento comercial organizará supermercados de grande escala e lojas duty-free para realizar promoções temáticas e lançar ofertas especiais para estimular ainda mais o potencial de consumo.

