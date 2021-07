300 mil bebês deixaram de nascer no Brasil por pandemia, com adiamentos e mais divórcios

São menos bebês nascendo, mais divórcios e, tristemente, um número impressionante de mortes: 195 mil mortos oficialmente contabilizados no Brasil em 2020, e mais 338 mil mortos em 2021 até agora. O total já ultrapassa 536 mil edit

247 - A pandemia de covid-19 está tendo efeitos nada desprezíveis na demografia brasileira e mundial, embora os impactos de longo prazo dependam, na prática, de quanto tempo levaremos para conter de vez o coronavírus. A reportagem é do portal BBC Brasil.

São menos bebês nascendo, mais divórcios e, tristemente, um número impressionante de mortes: 195 mil mortos oficialmente contabilizados no Brasil em 2020, e mais 338 mil mortos em 2021 até agora. O total já ultrapassa 536 mil.

Esse cenário fez com que não se cumprissem as previsões populacionais feitas previamente para 2020 e 2021, como observa José Eustáquio Diniz Alves, doutor em demografia e pesquisador aposentado do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A reportagem elenca 3 motivos na alteração da demografia brasileira: Menos nascimentos, ou nada de "baby boom" até agora, crescimento da população bem menor do que o previsto e estados que chegaram ao ponto de encolher, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.