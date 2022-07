4º volume de "Xi Jinping: A Governança da China" é lançado em chinês e inglês

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O quarto volume de "Xi Jinping: A Governança da China" foi publicado pela Editora de Línguas Estrangeiras tanto em chinês quanto em inglês. O livro estará disponível no país e no exterior.

O novo volume contém uma compilação de 109 peças de obras faladas e escritas por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, de 3 de fevereiro de 2020 a 10 de maio de 2022, junto com 45 fotografias tiradas desde janeiro de 2020. O livro é dividido em 21 seções por tópico.

Ao longo de mais de dois anos, Xi liderou o Partido e o povo no esforço para responder às mudanças e abrir novas perspectivas, ao mesmo tempo em que fazia uma análise penetrante e uma avaliação aguda das principais questões teóricas e práticas relativas ao desenvolvimento do Partido e do país, disse a editora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empregando a originalidade na visão e uma ampla gama de ideias e estratégias, Xi forneceu respostas a perguntas sobre o presente e o futuro da China e de seu povo e do mundo em geral, de acordo com a editora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este volume destina-se a ajudar os funcionários e o público a melhor compreender e aplicar o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era. Também se pretende que este volume mantenha a comunidade internacional a par dos últimos desenvolvimentos nos pensamentos de Xi e explique o caminho de desenvolvimento que a China escolheu e sua abordagem e teoria de governança, disse a editora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE