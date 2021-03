7 cuidados simples para manter a saúde em dia durante a pandemia

A pandemia de Covid-19 pegou a todos de surpresa. Mais do que nunca, os cuidados com a saúde acabaram por se tornar prioridade, principalmente em relação à mente e ao corpo.

Com todas as pessoas em casa, o ideal é buscar métodos de prevenção para melhorar a qualidade de vida.

Existem muitas maneiras para manter a saúde em dia durante a pandemia, principalmente quando falamos de exercícios e higiene pessoal. Confira os 7 principais cuidados que precisam ser adotados para se manter saudável.

Hidratação para manter a saúde

Beber água é sempre muito importante, seja antes, durante ou após a pandemia . Por meio da hidratação, conseguimos manter o nosso sistema imunológico funcionando corretamente, bem como os órgãos. É importante beber, em média, de 6 a 8 copos diariamente.

Para aquelas pessoas que se esquecem de beber água ou simplesmente não sentem vontade de se levantar para buscar algo para se hidratar, o mais recomendado é sempre andar com uma garrafinha de 500ml ou 1L. Assim, você poderá se manter hidratado em todos os momentos que sentir sede.

Sono regulado

Ter um sono regulado pode ser o principal objetivo de muitas pessoas, mas nem todas elas sabem como dar o passo inicial para melhorar a qualidade de vida e acordar sempre cheio de disposição. Dormir adequadamente é o ponto mais importante para que o nosso corpo mantenha as células de defesa sempre atualizadas e, também, nos permita um descanso adequado.

O ideal é dormir entre 7 e 9 horas diariamente. Se você anda com o sono fora de ordem, tente organizar a rotina e reserve um tempo para dormir durante esse período. Assim, suas manhãs serão regadas por disposição e as olheiras passarão longe do rosto.

Adeus ao tabagismo

Fumar é um ato prejudicial tanto para os pulmões como para a saúde do resto do seu organismo. No entanto, há pessoas que ainda insistem em comprar cigarros. Dentre os cuidados simples para manter a saúde em dia durante a pandemia está dar adeus ao tabagismo.

Ainda que não seja uma tarefa muito fácil, existem métodos eficazes capazes de oferecer uma maior facilidade na hora de largar o cigarro. Comece a estabelecer metas e vá diminuindo a quantidade fumada em um único dia. Aos poucos, as melhorias começarão a aparecer no seu organismo.

Bebidas alcoólicas são um problema

Beber demais pode ser um verdadeiro problema, principalmente para quem já tem parentes com histórico de alcoolismo na família. As bebidas alcoólicas não trazem nenhum benefício ao corpo, muito pelo contrário. Elas afetam diretamente o fígado, o estômago, o coração e, também, as articulações.

Durante a pandemia, não é indicado fazer visitas frequentes ao médico e, por isso, os cuidados necessários para prevenir doenças devem ser adotados dentro de casa. Vá, aos poucos, reduzindo a quantidade de álcool consumida para poder observar as melhorias graduais que começarão a surgir no seu organismo.

Cuidados com a alimentação

Estar em casa não é um motivo para descuidar da alimentação. Sendo assim, o ideal é adotar dietas saudáveis, ricas em fibras e nutrientes para melhorar a sua qualidade de vida. A dieta para perder barriga é uma das mais procuradas no momento, principalmente por apresentar um alto índice de eficiência e ter poucos riscos envolvidos no desenvolvimento.Além disso, outro paliativo muito procurado em relação à perda de peso são os produtos para emagrecer , que também demonstram uma grande eficiência na redução de gordura localizada e gordura corporal. Sendo assim, para quem está em casa e não quer ganhar peso, ambos os métodos podem ser uma solução.

Higiene pessoal durante a pandemia

Ainda que todos estejamos em casa, não é uma desculpa para descuidar da saúde bucal. O mais adequado é que você possa ter um plano odontológico em casos de emergência, mas, se não possuir, é válido ressaltar que escovar os dentes após todas as refeições principais pode ser de grande ajuda.

Além disso, não foque apenas na escovação. Existem outros acessórios que também devem receber algum destaque durante esse período, principalmente o fio dental. Quanto maiores forem os cuidados relacionados à saúde bucal, melhores serão os resultados e menores as ocorrências de dor e desconforto na região.

Cuidados com o sedentarismo

Muitas pessoas estão preocupadas com o ganho de peso durante a pandemia, principalmente porque durante um longo período as academias ficaram fechadas. No entanto, é possível, sim, fazer exercícios em casa para evitar o sedentarismo e o ganho de alguns quilos. Para isso, basta ter disposição e orientações que podem ser encontradas em aplicativos.

Além disso, também há quem cogite a ideia de fazer uma cirurgia plástica após o período da pandemia, o que é extremamente válido. As cirurgias servem não apenas para reduzir o peso e eliminar alguma gordura incômoda, mas também para restabelecer a saúde e autoestima de muitas pessoas.

