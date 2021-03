A formação do indivíduo através da leitura

Moldar a nossa personalidade está ligado com as pessoas que convivemos

Desde a gestação, nossos pais já percebem comportamentos naturais sobre a nossa personalidade. Uma mãe que gesta bebês gêmeos, antes mesmo de ver o rostinho de cada um, já consegue identificá-los dentro da sua barriga através dos modos de comportamento que cada um tem. Um tem mais predisposição de ficar acordado à noite e é mais quieto, outro é mais agitado e sempre chuta em determinado lugar… Mesmo antes do nascimento, a nossa personalidade já tem alguns traços característicos.

Quando crianças, a nossa individualidade começa a ser moldada com atitudes que vemos de pessoas próximas. Se os pais, por exemplo, têm o costume de sempre agradecer pela refeição à outra pessoa, o filho começa também, desse modo, a adquirir esse tipo de atitude. Não só sobre coisas boas, entretanto, o nosso modo de convívio, gostos, jeitos, desejos e sonhos, são construídos através de influências que somos expostos no decorrer da nossa vida.

Jim Rohn, um famoso empresário norte-americano, disse uma vez que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Como uma balança, nos moldamos conforme as personalidades dessas pessoas, de modo que, um traço ou outro de cada um, junta-se e nos forma. Não é uma regra, é claro, mas vemos isso diariamente com falas, por exemplo, de outras pessoas que, quando passamos algum tempo com elas, começamos a falar da mesma forma.

A formação de um indivíduo, muito pelo contrário do que muitas pessoas acham, não ocorre somente na adolescência. O processo de “se formar” está ligado às constantes situações que somos inseridos. Uma pessoa não aprende a escrever, até que, de fato, escreve. Essas exposições, aliada às personalidades que convivemos, são os fatores principais que determinam a individualidade de cada um.

O pensamento de Jim Rohn também é visto quando percebemos que uma pessoa de sucesso, por exemplo, ou até mesmo uma pessoa comum, se espelha em outra para conseguir ser o que quiser. Assim como o grande jogador de futebol Messi espelhou-se em Robinho, outra grande figura do esporte, as pessoas tendem a querer ter um mentor, para, desse modo, construir a sua personalidade.

Quem nunca ouviu aquela famosa frase “Diga-me com quem tu antes, que direi quem tu és”? Mesmo que muito usada pelas mães para alertar sobre más companhias, essa frase está ligada intrinsecamente com a formação do indivíduo.

É importante lembrar que, todavia, a pessoa que você deseja se espelhar pode não estar do seu lado. Pode não ser uma pessoa que você convive diariamente, como a sua mãe, o seu pai ou o seu professor.

Mas, se somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, como se espelhar em uma pessoa que não está próxima?

Conhecer alguém pode não estar diretamente ligado à conversar com essa pessoa. Com os registros históricos, hoje somos capazes de conviver com qualquer um que esteja inserido na história mundial. Por meio dos livros e da leitura, conseguimos admirar pessoas que gostaríamos de ter por perto, ultrapassando, dessa forma, as barreiras do tempo.

Com os livros, podemos conhecer pessoas extremamente inteligentes que não estão mais presentes nesse século, ou até mesmo estão, mas o contato é muito difícil. Platão, Aristóteles, Margareth Thatcher, Anne Frank, Henry Ford… Com somente algumas páginas nas mãos, podemos conhecer figuras importantíssimas que foram responsáveis por diversas benfeitorias à população mundial.

Estar rodeado de boas pessoas, por meio da leitura, não significa estar ao lado desta; mas sim, aprendendo sobre a mesma. Quem não queria poder passar um tempo ao lado do grande físico teórico Albert Einstein? Ou de Jesus, grande figura mundial que separou épocas em antes e depois e modelo de bondade tipo pela maioria das pessoas?

Desse modo, portanto, escolher um livro para ler, é escolher alguém para conviver. Saber qual o próximo autor e qual a próxima personagem que estará nas páginas da sua leitura, é saber quem, de algum modo, influenciará a sua formação. Por isso, escolher o livro ideal, é muito importante.

Com isso em vista, surgiu o site Mural dos Livros. Por meio dele, você consegue definir qual a sua mais nova leitura, através de listas separadas por gênero, autor, idade do leitor, tempo… Com o Mural dos Livros , é possível ter acesso a títulos que você tampouco conhecia, mas, com as resenhas e indicações, percebe que é uma história que quer conviver. Acesse Mural dos Livros e aprenda, através da leitura, com as figuras históricas mais influentes do mundo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.