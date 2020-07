A história das mulheres carregadoras na Trilha Inca para Machu Picchu que revolucionou a indústria do turismo de trilhas no Peru

Histórias impactantes de esforço, coragem e inspiração. Mulheres que se atrevem a mudar destinos e forjar uma marca para a igualdade de gênero no Peru.

A renomada Trilha Inca é uma jornada extremamente bonita que atravessa a Cordilheira dos Andes por trilhas de sonhos e culmina com a joia arquitetônica mais conhecida do país, Machu Pichu.

Lá, um grupo de mulheres de várias aldeias ao redor da área montanhosa atua como maleiras ou carregadoras. É uma profissão que requer treinamento físico especial, pois, junto com os turistas caminha pelas alturas com barracas, alimentos e utensílios necessários para proporcionar aos clientes tudo o que precisam para uma experiência única.

Com a ajuda da agência Evolution Treks, esse feito é possível e certamente abrirá caminho para muitas outras mulheres que querem trabalhar no mundo do turismo e continuar a crescer e fazer uma carreira no campo.

Lucía Vela é mãe solteira, tem dois filhos que deixa a cargo do pai quando vai trabalhar na trilha Inca. Ela não verá seus filhos pelos próximos quatro dias, mas tem orgulho do ensino que está passando para eles.

O trabalho dela é levar pacotes de até 15 kg ao longo dessa famosa trilha e garantir que os turistas tenham tudo o que precisam para que possam completar a excursão com total prazer.

A trilha Inca para Machu Picchu é uma seção de aproximadamente 43 quilômetros que começa no Vale Sagrado dos Incas e leva à enigmática cidade de Machu Picchu por trilhas de paralelepípedos, construídas ao longo de vales férteis, pontos frios e inóspitos, florestas nubladas e o Santuário Nacional de Machu Picchu.

Os ancestrais de Lucia, os poderosos Incas, construíram essas estradas por todo o Império há mais de 500 anos.

O objetivo dos caminhos da Trilha Inca era conectar seu lugar à cidade de Cuzco. Em outras palavras, eles vincularam áreas ricas em recursos naturais e humanos a centros administrativos, militares e religiosos que os Incas construíram para manter sua hegemonia sobre essas cidades.

Lucia é uma das primeiras carregadoras (de bagagem) trabalhando na trilha Inca.

Durante muito tempo, esse emprego esteve exclusivamente no domínio dos homens, possivelmente devido à crença de que eles resistiriam melhor à altura carregando objetos pesados. A verdade é que as mulheres não eram consideradas competentes e aptas para realizar esse trabalho e simplesmente ninguém as convocava, ou nunca se candidataram a fazê-lo.

Lucia e sua amiga Sara Quehuarucho, outra carregadora, eram alunas de guias turísticos quando aceitaram essa proposta de trabalho da agência de turismo Evolution Treks.

Sem dúvida, e sem saber que sua decisão transformaria os fundamentos da indústria do turismo de trilhas no Peru e no mundo, elas embarcaram em uma experiência que servirá de exemplo para muitas pessoas, principalmente mulheres.

Quase três anos se passaram desde que deram o primeiro passo, e os efeitos de sua decisão exemplar geraram mudanças que ninguém imaginaria antes. Por exemplo, agora há muitas mulheres contratadas nessa área por muitos outros operadores turísticos, que seguiram o exemplo da Evolution Treks Peru, uma empresa de turismo ética e sustentável que, além de seu compromisso com o empoderamento feminino, é a única empresa com vocação cooperativa em que alguns de seus funcionários são carregadores, guias e cozinheiros.

Atualmente, existem quase 200 carregadoras que foram registradas junto às autoridades do Santuário Histórico de Machu Picchu para realizar essas tarefas; o que justifica a iniciativa dos fundadores da Evolution Treks, que afirmam com convicção que você não pode falar em turismo sustentável se não incluir mulheres.

A visão geral do empoderamento feminino dessa empresa não termina em proporcionar a essas mulheres uma mera oportunidade de emprego, mas em promover um projeto no qual elas possam subir a escada corporativa profissional, dando-lhes a oportunidade de estudar por três anos, para se formar como guias turísticos oficiais, deixar para trás o trabalho duro de carregadora e, assim, poder se desenvolver profissional e pessoalmente.

Lucia e Sara agora trabalham parcialmente como carregadoras e como guias assistentes em preparação para guia principal ou titular.

Muitos meios de comunicação, incluindo a prestigiada revista National Geographic, destacaram essa iniciativa e as mulheres que a compõem.

Há muito mais pessoas em todo o mundo que sonham em visitar Machu Picchu e descobrir a Trilha Inca. Hoje você pode ter a chance de conhecer essas duas mulheres corajosas.

