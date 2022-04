A história do homem que filmou a sua namorada morrendo e não a socorreu

Apoie o 247

ICL

Fórum- Uma história chocou a Catalunha, região de Barcelona. Na noite de 17 de junho de 2019, o argentino Mariano Daniel Vásquez gravou com o seu celular 15 vídeos de sua namorada, a catalã Susana Cortés, durante uma grave crise de hiperglicemia devido à sua diabete.

Ao invés de buscar ajuda, Vásquez optou por apenas gravar a sua companheira que, por causa do grave quadro, faleceu horas depois. O homem foi preso e, na semana passada, foi à júri popular que o condenou à prisão perpétua.

No julgamento, que ocorreu na última terça-feira (29), Vásquez foi acusado de assassinato com crueldade. O julgamento foi realizado no Tribunal de Violência contra a Mulher nº de Gavá, Barcelona, presidido pela juíza Joan Francesc Uría Martínez. Cerca de 25 testemunhas participaram do julgamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria no portal Fórum

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE