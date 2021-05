A importância de melhorar competências de Inglês e trabalhos para os quais são requeridas

A importância na comunicação no mundo corporativo é inegável. Tendo em conta o facto de que é a língua mais usada no mundo dos negócios, o inglês tem um valor incomparável. Uma pessoa que esteja equipada com inglês de nível proficiente pode obter grande sucesso com facilidade no mundo dos negócios uma vez que é capaz de transmitir as competências técnicas que retém de forma eficaz. Estas competências de língua podem ajudá-lo a agarrar melhores oportunidades de trabalhog quando comparado com alguém que só tem competências técnicas.

Ter um bom domínio do inglês pode criar inúmeras oportunidades para uma pessoa. Mesmo antes de entrar no mundo profissional, precisa de competências de comunicação bastante boas em inglês para fazer uma boa entrevista. Dar uma boa primeira impressão faz a diferença nas entrevistas de emprego. Portanto, ser capaz de conversar em inglês vai melhorar as suas entrevistas de emprego. E é importante ter um CV bem escrito em inglês, deve aprender mais sobre escrever um CV em Inglês. Quase todas as áreas do mercado, desde gestão até vendas e marketing requerem competências de inglês decentes. Temos algumas delas listadas abaixo.

Trabalhos em vendas e marketing:

O conhecimento do inglês é um requisito básico para empregos na área de Vendas e Marketing. Com o aumento da popularidade do inglês entre a geração mais nova, é necessário que empresas publicitárias façam as suas campanhas em inglês. A maior parte do mercado digital também é feito em inglês de modo que melhorar as suas competências linguísticas vai assegurar boas oportunidades nesta área.

Embaixador/a:

Qualquer trabalho relacionado com a representação requere um uso razoável de competências de inglês. Se estiver à procura de um trabalho nesta área, o seu inglês oral, principalmente, tem que ser adequado uma vez que a comunicação é uma grande parte do trabalho.

Trabalhos de gestão:

Os trabalhos que pertencem à área de gestão requerem competências de inglês básicas a elevadas dependendo da natureza do trabalho. É necessário que alguém na liderança da equipa tenha o inglês como vantagem para alguém no escritório de gestão básica deve ser capaz de comunicar com um uso elementar do inglês.

Trabalhos de escrita:

Todos os trabalhos de escrita desde edição até trabalhos no jornalismo literário exigem competências avançadas de escrita. Para fazer parte da indústria dos jornais/revistas precisa de se focar nas suas competências de leitura e escrita especialmente nas competências orais de nível básico.

Trabalhos de ensino:

Trabalhos na área de Ensino requerem comunicação eficaz em todos os níveis. Um professor tem que estar equipado com competências orais de inglês extremamente bem para transmitir a mensagem aos alunos. A necessidade de um nível de competências avançadas orais de inglês juntamente com competências de leitura e escrita

Trabalhos em call:

Os trabalhos de cal centres focam-se na fala. Se procurar um emprego na área dos call centres, comece por melhorar as suas competências orais de inglês com competências de escrita de nível básico. As competências de escrita vão ter que estar ao nível da compreensão e resposta a emails.

Como é que aprender inglês o vai ajudar a arranjar trabalho!

Pode não ser surpresa para si saber que o inglês é a língua mais falada no mundo. Isto significa que a capacidade de falar inglês traz muitas vantagens que facilitam a sua vida. Uma vantagem significativa de ter um bom controlo do inglês oral é que aumenta as suas hipóteses de arranjar trabalho, pois é considerada por muitos como a primeira língua para negócios internacionais. Deste modo, é uma boa ideia investir tempo na aprendizagem do inglês e melhorar as suas competências de inglês.

Terá acesso a mais oportunidades ao aprender inglês

Muitas empresas pelo mundo têm uma presença internacional ou estão a tentar expandir para escala global. Isto cria a necessidade uma língua universal como o inglês. Nestas corporativas multinacionais, a comunicação é uma competência essencial para tornar as operações da empresa possíveis e a capacidade de falar inglês fluentemente torna-o mais procurado pelas empresas. Ao aprender inglês ou desenvolver as suas competências de inglês, vai ter acesso a um maior número de oportunidades de carreira.

Tem a possibilidade de viajar

Um funcionário com boas competências orais de inglês vai ter, em geral, a sua vida facilitada numa organização grande e global. Os funcionários tendem a preferir candidatos com boas competências orais de inglês, pois podem comunicar com eficácia com colegas e clientes pelo mundo inteiro. Se aprender inglês, as oportunidades de empregos pelo mundo vão abrir-se para si.

Melhore o seu inglês para se sentir confiante

Quando aprende inglês, ou outra língua popular globalmente, tem a capacidade de se conectar e conversar com uma rede de pessoas muito maior. Assim que comunicar com pessoas de origens diversas é exposto a novas ideias e formas diferentes de pensar. Ser uma pessoa multilingue aperfeiçoa as suas competências e aumenta o seu valor no local de trabalho. Os funcionários tendem a apreciar isto e vai funcionar a seu favor durante o processo de contratação da empresa.

Aprender inglês vai ajudar a melhorar muitos aspetos da sua vida. Compreendemos que leva tempo e esforço, é por isso que estamos aqui para tornar a sua experiência de aprendizagem fácil e divertida. Para aprender inglês a partir do conforto da sua casa, experimente o curso para falar inglês gratuito EnglishHelper

