A internet e a importância do debate sobre as notícias falsas

Que a internet caiu no gosto das pessoas que buscam por informações, produtos e entretenimento, isso quase ninguém mais tem dúvidas. A rica atenção do público, que antes era do rádio e, principalmente, da televisão, foi rapidamente conquistada pela rede mundial de computadores.

Valiosa, esta atenção de usuários agora é disputada por sites, aplicativos e redes sociais 24 horas por dia. Porém, nos últimos anos essa mesma web, repleta de possibilidades, também viu crescer exponencialmente o número de informações falsas, que comumente passaram a serem chamadas de Fake News.

De acordo com Sergio Borges, responsável pela WDM, uma agência de marketing digital em São Paulo, a internet trouxe a todos a chance de se manifestarem sobre tudo, mas é preciso lembrar que o virtual deve seguir regras do mundo real. “Acredito que é preciso ter consciência sobre o que é postado ou replicado na internet, não dá para tratar a web como um mundo paralelo, até mesmo porque as consequências de ações realizadas ali dentro, impactam na vida real. Por isso, acredito que com o tempo a tendência será de mais atenção sobre esse tema de todos, de empresas, o estado ou pessoa física”, enfatiza Borges.

A verdade é que o debate, quando feito sem calúnia ou exacerbação do ódio é um terreno fértil. Hoje a internet é “praça pública” de tempos antigos. A diferença é que aqui muitas vezes não vemos o emissor de uma mensagem e mais, essa mesma mensagem pode impactar milhares de outros seres em poucos minutos. Algo bem diferente do que se tinha em sociedades antigas, por exemplo.

Este assunto é amplo e necessário de ser feito, até mesmo para que a busca por um ambiente mais responsável não dê margem para que ditaduras sejam implementadas como desculpas para manipular a informação. Mas que os grandes grupos da internet deverão pouco a pouco buscar saídas para a diminuição da propagação de notícias e fatos falsos, isso com certeza deverá acontecer.

O fato é que governos, o direito, os veículos de comunicação, gigantes da internet e, claro, toda a sociedade deverão construir esta ponte, uma ponte onde tenhamos uma internet dando o que tem de melhor, que é a chance de comunicação sem fronteiras com o mundo, mas também uma internet que responsabilize a todos que de maneira proposital ou não, venham a causar danos a terceiros devido mentiras, perseguições ou qualquer outro tipo de crime.

Afinal, como dizem alguns sábios e dependendo do caso, o problema não é a ferramenta, mas sim o uso que fazemos da mesma.

