A nova estação com a Binomo e a Semana da Generosidade!

Faz tempo que você quer aprender a negociar, mas está precisando de um empurrãozinho? Então esse artigo é para você! Explicaremos como você pode aprender a negociar, e quem ler até o final terá acesso a uma proposta interessante da Binomo.

A Binomo é uma plataforma de negociação com uma interface amigável, vídeos de treinamento, estratégias detalhadas e indicadores de análise técnica. Graças a tudo isso, traders de qualquer nível podem aprender a negociar de maneira fácil e confortável. Com a Binomo, você pode negociar do seu computador ou de qualquer dispositivo móvel com acesso à internet.

Depois de se inscrever, você terá acesso a uma conta demo no valor de $1.000. Use-a para se familiarizar com a plataforma e para praticar novas estratégias de negociação. Se durante o processo de estudo ou negociação surgir alguma dúvida, o serviço de suporte estará disponível para todos os usuários 24 horas por dia, 7 dias por semana.

É possível gerar dinheiro extra mesmo fazendo o depósito mínimo de $10. Com um depósito de $50 ou mais, você receberá um bônus de 10% a 70%, dependendo do valor depositado. O programa de bônus está disponível para todos os usuários: os detalhes podem ser encontrados na seção "Caixa" da plataforma. Ao pensar em grandes lucros, não se esqueça das perdas potenciais. Como em qualquer negócio, a negociação tem seus custos.

Atualmente, a Binomo está realizando a promoção da Semana da Generosidade. A plataforma oferecerá a cada trader +150% sobre o seu primeiro depósito de $30 ou mais. A promoção vai de 22 a 28 de setembro. Para participar, use o código promocional BONUSWEEK150 ao realizar um depósito.