A pedido de Bolsonaro, Exército já produziu 2,2 milhões de comprimidos de cloroquina

247 - O laboratório do Exército produziu 2,2 milhões de comprimidos de cloroquina para o tratamento de coronavírus e aumentará a fabricação para 1 milhão por semana. Cada pílula custa R$ 0,20. A produção foi uma determinação de Jair Bolsonaro, defensor da substância, embora não há comprovação cientísfica sobre a eficácia dela.

Segundo a coluna Painel, o Ministério da Defesa ficará responsável pela distribuição da cloroquina. afirmou a assessoria da pasta.

A equipe técnica do ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) apresentou uma cartilha com análise de 33 teses sobre o medicamento e concluiu que ainda não é válido do ponto de vista científico.

