A pedido de Lula, Silvio Almeida denunciará na ONU genocídio praticado por Israel na Palestina

247 - O Brasil vai defender no Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta segunda-feira (26) a criação de um estado palestino e irá denunciar os crimes cometidos contra a população civil, informa Jamil Chade, colunista do UOL.

Quem falará em nome do governo brasileiro é o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida.

A mensagem, obtida com exclusividade pelo UOL, seguirá a linha adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Silvio Almeida, portanto, vai condenar os ataques terroristas do Hamas, do dia 7 de outubro de 2023 e que deixaram mais de 1,2 mil mortos em Israel. Mas o discurso também vai apresentar um repúdio ao "uso da força desproporcional" de Israel contra os palestinos, e que já deixou mais de 30 mil mortos.

Um dos aspectos centrais da mensagem do Brasil ainda será a da urgência no estabelecimento de uma solução com dois estados vivendo lado a lado.

O discurso marca a primeira participação do Brasil em debates da ONU depois de o governo de Israel ter declarado Lula como "persona non grata" por conta de seus comentários sobre a guerra em Gaza.

A fala do ministro na segunda-feira marca o retorno do Brasil como membro do Conselho de Direitos Humanos, com poder de voto. A eleição para o órgão ocorreu em outubro do ano passado, na Assembleia Geral, dando ao país um mandato de dois anos.

