A verdadeira democracia deve ser julgada pelo povo do próprio país, e não pelo exterior, diz mídia chinesa

Rádio Internacional da China - Na recente reunião central sobre o trabalho de assembleias populares, o presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que, para verificar a democracia de um país, o ponto chave é a garantia da posição do povo como dono do país. O líder chinês ainda explicou o conceito de democracia popular em todo o processo, que é um sistema democrático que garante a posição do povo como dono do país e atende suas demandas.

Sendo o maior partido no poder, o Partido Comunista da China (PCCh), desde sua fundação, tem considerado a realização da posição do povo como dono do país como uma missão importante. Depois da fundação da República Popular da China, todos os direitos do Estado nas mãos do povo tem sido garantido por meio de uma série de importantes arranjos políticos como os sistemas de assembleia popular, cooperação multipartidária e consulta política.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, o Partido apresentou o conceito de democracia popular em todo o processo. Como explicou Xi Jinping, a democracia popular em todo o processo concretizou a integração da democracia no processo e resultado, no procedimento e na prática, nas formas direta e indireta, além de democracia popular e vontade do país.

A democracia popular em todo o processo da China não só tem procedimentos de sistema completos, mas também uma participação completa na prática. Todas as principais decisões legislativas são tomadas de acordo com os procedimentos, por meio de deliberação democrática e de tomadas de decisão científicas e democráticas. Isso garante que todo o sistema jurídico absorva totalmente as opiniões de todos os setores da sociedade, salvaguardando melhor os interesses das amplas massas da população.

As práticas dos últimos 60 anos, especialmente dos 40 anos de reforma e abertura, provaram que o sistema de assembleias populares fornece uma importante garantia institucional para o rápido crescimento econômico e a estabilidade social de longo prazo do país, e é um bom sistema que corresponde à atualidade da China, demonstra a natureza socialista, garante a posição do povo como dono do país e a revitalização da nação chinesa.

O sucesso da democracia popular em todo o processo permite ao mundo conhecer que a verdadeira democracia deve ser julgada pelo povo do próprio país, e não pelo exterior.

O sucesso da democracia popular em todo o processo também possibilita que o mundo conheça que há vários modos para a realização da democracia. É antidemocrático em si mesmo usar um único critério para medir os diversos sistemas políticos do mundo.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Diego Goulart