Acidente em mina de carvão na China leva 10 pessoas a falecer

247 - Um incidente ocorrido em uma mina de carvão no centro da China resultou em pelo menos 10 óbitos e seis pessoas desaparecidas, conforme relatado pela imprensa estatal no último sábado. O acidente ocorreu na sexta-feira, às 14h55 no horário local, na cidade de Pingdingshan, localizada na província de Henan, conforme informado pela televisão pública CCTV.

As equipes de resgate estão conduzindo operações de busca, enquanto investigações preliminares indicam que a causa do incidente foi uma explosão de grisu - gás combustível resultante da mistura de outros gases. De acordo com dados oficiais, em 2022, 245 pessoas perderam a vida em 168 acidentes relacionados a minas de carvão, como informado pelo Globo.

No mês passado, outro acidente ocorreu em uma mina de carvão em Heilongjiang, resultando na morte de 12 pessoas. Em setembro, um incêndio em uma mina de carvão na província de Guizhou, resultou na morte de pelo menos 16 pessoas. Em fevereiro, o desabamento de uma mina de carvão a céu aberto no norte da Mongólia Interior resultou na perda de 53 vidas.

