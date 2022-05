Acidente: Motorista que dirigia ônibus rejeita culpa por morte de Aleksandro

A dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofreu um acidente de ônibus na manhã do último sábado (7). Aleksandro Correia, de 34 anos, e outras cinco pessoas não sobreviveram edit

247 - O motorista Valdoir Silva falou pela primeira vez sobre o acidente que causou a morte do sertanejo Aleksandro Correia. Era ele quem dirigia o ônibus que carregava o cantor e outros profissionais, incluindo o músico João Vitor Sales, o Conrado, que segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "O trânsito é cruel", lamentou o condutor. As informações são do portal Notícias da TV.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Valdoir desabafou e afirmou que já havia dirigido o veículo da dupla outras três vezes. "Ele explodiu mesmo. Eu passei por duas saliências, o pneu estourou, não consegui ter controle do volante. Eu só me lembro quando ele deitou. Não lembro de mais nada".

Apesar de admitir estar abalado com a situação, o motorista destacou que em nenhum momento teve intenção de colaborar para o acidente e disse que o triste fato aconteceu em decorrência de um "trânsito cruel". "Eu sei que eu não tenho culpa. Não tenho culpa porque o pneu explodiu, e eu perdi a direção", continuou ele.

Na madrugada de sexta-feira (13), Conrado despertou e perguntou por Aleksandro. Ao saber sobre a tragédia, ele começou a chorar.

