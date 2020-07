'Live do Moro' mostra um ex-ministro acuado com as denúncias sobre a Lava Jato

Sergio Moro participou de uma live no jornal O Estado de S. Paulo e demonstrou nervosismo com a enxurrada de críticas a ações que a operação Lava Jato vem recebendo, deixando escapar, mais uma vez, que foi um juiz “interessado” edit

247 - Em live do jornal da família Mesquita, o ex-ministro de Bolsonaro, Sergio Moro, comentou os ataques recentes à força-tarefa e negou pretensões eleitorais. Moro reclamou do cerco que se fecha no entorno da Lava Jato e reafirmou que não tem pretensões eleitorais.

O ex-juiz disse: “acho que a Operação Lava Jato não tem nada a esconder. Trabalhamos esses quatro anos, de 2014 a 2018, sob holofotes imensos da imprensa, da sociedade. Sofremos muitas críticas, críticas são normais. (…) Mas os procedimentos sempre foram normais. Não entendo essa lógica do revisionismo, como se a Lava Jato não representou algo extremamente positivo, que foi uma grande vitória contra a impunidade da grande corrupção. Quem ataca a Lava Jato hoje eu sinceramente não entendo bem onde quer chegar.”

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “o ministro também criticou a revisão da prisão em 2ª instância pelo Supremo Tribunal Federal e as alterações administrativas na lei anticrime, uma das principais proposta de Moro à frente da Segurança. Ambas, segundo ele, dificultam o combate à criminalidade no País e foram golpes para a operação.”

O ex-ministro sublinhou: “e agora estamos vendo um discurso questionando até a própria existência de forças-tarefas no Ministério Público. Elas são uma criação brasileira absolutamente necessária para se ter uma equipe de procuradores e policiais que investigue crimes mais complexos, porque um investigador sozinho não tem condições de resolver. É surpreendente ver esses ataques.”

