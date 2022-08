"Adição e subtração" dos rios Amarelo e Yangtsé

Desde o 18o Congresso Nacional do Partido Comunista da China o curso do rio Yangtsé se tornou prioridade de desenvolvimento ecológico e o rio Amarelo restaurou seu ecossistema edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, atribui alta importância à proteção dos rios Amarelo e Yangtsé. Desde o 18o Congresso Nacional do Partido Comunista da China em 2012, o curso do rio Yangtzé se tornou prioridade de desenvolvimento ecológico e o rio Amarelo restaurou seu ecossistema.

Na última década, o reflorestamento no curso do rio Amarelo avançou cerca de 150 quilômetros, o que fixou mais água e solo na bacia. Mais precisamente, a Bacia do rio Amarelo controlou 26.800 quilômetros quadrados de perda de solo e água.

Se houve adição no rio Amarelo, ocorreu subtração no rio Yangtsé.

Em 2012, havia mais de 20 mil indústrias químicas localizadas ao longo de três quilômetros da bacia do rio Yangtsé. E, agora, o número de indústrias químicas nessa região foi reduzido notavelmente.

Ao mesmo tempo, a capacidade de tratamento de esgoto das cidades foi elevada.

Quando a água se torna translúcida, os peixes voltam. O rio mãe está revigorado com a melhoria ecológica.

