Advogada da detenta trans se manifesta após reportagem de Drauzio

247 - A advogada da detenta trans Suzy, Bruna Paz Castro se manifestou, nesta segunda-feira (9), após a repercussão da reportagem de Drauzio Varella para o 'Fantástico', da Globo, no último dia 1. A direita ficou revoltada com o abrço dado a ela pelo médido. O programa divulgou uma nota oficial dele sobre os boatos em torno de Suzy. Na nota, Varella afirma que não perguntou às detentas sobre os delitos cometidos pois não era o foco da reportagem. "Sou médico, não juiz", acrescentou.

“Hoje (9 de março) estive no presídio , conversei com ela, expliquei para ela a situação, a repercussão do caso dela. A mesma não teve problema algum em relatar o artigo do crime dela, em relatar o nome de batismo dela, até mesmo porque Suzy já está em cumprimento de pena imposta numa sentença”, contou a advogada Bruna Castro. Seu relato foi publicado no Catraca Livre.

“O artigo que a Suzy cometeu em 2010 está contigo no código penal brasileiro, que é o artigo 217a que é ter conjunção carnal ou a prática do ato libidinoso e o 121 que é o homicídio. O nome de batismo da Syzy é Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos. Esclareço que não compete nenhum tipo de julgamento, agora, perante o crime dela. O julgamento já aconteceu em 2013, ela já foi julgada em um Juri Popular. Já houve um julgamento e uma sentença. Hoje ela está na fase de cumprimento de sentença. A sua pena passa de 30 anos, ela já cumpriu parte, mais ou menos uns 10 anos”, relatou a advogada.