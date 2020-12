Advogado do blogueiro Oswaldo Eustáquio ameaça militante feminista por “crime contra a honra” de Bolsonaro

Advogado Ricardo Freire Vasconcellos ameaçou a militante feminista Zeila Dutra, fundadora do coletivo "Somos Todas Dorcelinas", por causa de publicações contra Jair Bolsonaro. "Crime sim contra a honra do presidente intencional vamos começar a aplicar a lei em vocês", disse ele, que defende o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio no inquérito sobre atos pró-golpe edit

247 - Fundadora do coletivo "Somos Todas Dorcelinas", a militante feminista Zeila Dutra revelou ameaças que recebeu do advogado Ricardo Freire Vasconcellos em chat privado do Facebook. Freirei defende o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito sobre atos antidemocráticos.

De acordo com as mensagens compartilhadas por Zeila, o advogado afirmou que ela pode ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional por publicações contra Jair Bolsonaro.

Em outro trecho, ele disse que ela cometeu crime contra a honra de Bolsonaro ao chamá-lo de fascista. "Não cometeu né faça o mesmo para ver se também não será enquadrada na lei de segurança nacional. Aliás os Frias também porque aprovaram o texto. Folha vai falir de pagar advogado contra o tanto de ações contra vocês. Podem esperar, o seu perfil já está na lista", continuou o advogado.

O defensor também compartilhou uma publicação de Zeila no Facebook na qual ela afirmou que o teste positivo de coronavírus de Bolsonaro "é mais uma farsa do fascista". "Crime sim contra a honra do presidente intencional vamos começar a aplicar a lei em vocês", complementou ele.

Blogueiro Oswaldo Eustáquio e o advogado Ricardo Freire Vasconcellos (Reprodução/Facebook)





