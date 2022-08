Advogado minimiza tragédia com jovem atropelado e defende Bruno Krupp: 'Coisa de jovem'

Apoie o 247

247 - William Penna, advogado de Bruno Krupp, minimizou a atitude do modelo, que atropelou e matou um adolescente no Rio de Janeiro. Neste domingo (7), o defensor afirmou que o "influenciador" digital estava empolgado, pois havia acabado de adquirir uma moto: "Coisa de jovem". A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Ele [Krupp] adquiriu a moto dois dias antes da [blitz da] Lei Seca, ele estava alucinado, era o sonho do garoto. Ali, o limite é 60 km/h. Ele devia estar a 80 km/h, no máximo 100km/h, não sei", complementou Penna em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Três dias antes do acidente, Krupp tinha sido parado em uma blitz, e os oficiais constataram que ele estava sem carteira de habilitação. Na ocasião, o rapaz se negou a fazer o teste do bafômetro e a moto estava sem placa.

"Ele estava no interstício de uma habilitação, ele tinha que fazer algumas horas aula ainda. O que [os agentes] falaram para ele foi que não podia andar com a moto sem placa. Naquele dia, a moto estava sem placa", afirmou Penna. Segundo o Detran do Rio de Janeiro, Krupp foi multado devido a falta da placa no veículo, a falta da habilitação e a recusa do teste do bafômetro.

Durante a entrevista com a repórter Paloma Poeta, o advogado disse que seu cliente "tem 25 anos com uma mentalidade de um garoto de 15". "Ele estava despontando como modelo. Ele não tinha ainda o controle daquela máquina e, quando freou, desequilibrou e foi justamente na direção [do adolescente]", reforçou Penna.

