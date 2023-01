Advogado pró-armas baleado pela própria pistola segue em estado grave

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado Leandro Mathias continua internado em estado grave uma semana após ter sido atingido por um disparo da própria pistola enquanto acompanhava a mãe em uma ressonância magnética em São Paulo. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (23) por um outro advogado que defende os interesses da vítima e da família dela. As informações são do portal G1.

"A família do Dr. Leandro Mathias de Novaes informa que no momento todos os esforços estão voltados a sua recuperação e o reestabelecimento de sua saúde, o qual no momento é considerado grave", informa trecho do comunicado divulgado pelo advogado Angelo Cavaleri.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.