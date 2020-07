Advogados resistirão a registro de Sérgio Moro na OAB

Um grupo de advogados resiste ao registro de Sérgio Moro na OAB. O ex-juiz também enfrenta problemas no Conselho Federal da entidade, que analisaria o registro em caso de qualquer advogado entrar com impugnação contra o ex-juiz edit

247 - Um grupo de advogados está com recurso pronto para impugnar o registro do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). De acordo com as regras atuais, se qualquer advogado entrar com impugnação, o registro deve ser julgado pelo Conselho Federal da Ordem, onde o ex-juiz também não é unanimidade.

"Se houver de fato alguma iniciativa para questionar meu registro na OAB, lamentarei, mas só posso atribuir a algum revanchismo pelos esforços da Lava Jato no combate à corrupção e a interesses especiais contrariados. Minhas decisões, como juiz, foram mantidas, quase integralmente, pelas Cortes recursais e as que não foram, entendo como parte natural do campo de divergências jurídicas", disse o magistrado, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Vale ressaltar que três gestões do Conselho se mobilizaram contra decisões tomadas por Moro enquanto juiz. Em 2007 e 2013, a Ordem questionou a autorização, dada por ele e outros juízes, para gravar conversas no presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Em 2017, a OAB criticou decisão dele que proibiu advogados de gravar audiências ligadas a processos da Lava Jato.

