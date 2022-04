Aeronave com três brasileiros desaparece na Argentina

A Defesa Civil argentina confirmou que foi perdido o contato com o avião edit

247 - Um avião brasileiro desapareceu do radar na Argentina na tarde desta quarta-feira (6). De acordo com o jornal Diario Jornada, nesta aeronave estavam três brasileiros. A Defesa Civil argentina afirmou, por volta das 18h30 desta quarta, que foi perdido o contato com o avião.

Um dos brasileiros que estavam na aeronave seria um empresário da construção civil de Florianópolis (SC), que estaria acompanhado do piloto e de um médico.

O avião teria participado de um show aéreo em Comodoro Rivadavia, na província de Chubut, Patagônia argentina. De lá, duas aeronaves teriam partido para El Calafate, na província de Santa Cruz, também na Patagônia. Depois foram para Trelew, em Chubut. Um dos aviões não chegou ao destino.

Não foi possível saber se o piloto conseguiu fazer um pouso de emergência.

