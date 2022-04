Afeganistão não deve ser excluído da comunidade internacional, defende China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou um discurso escrito na terceira conferência de ministros das Relações Exteriores dos países vizinhos do Afeganistão realizada na quinta-feira (31) em Tunxi da China, no qual enfatizou que os países vizinhos do Afeganistão devem apoiar o povo afegão para criar um futuro melhor.

Após a conferência, foram divulgadas uma declaração conjunta e a Iniciativa Tunxi para apoiar a reconstrução econômica e a cooperação pragmática do Afeganistão. Esses resultados da conferência constituem uma "abordagem dos países vizinhos" para estabilizar a situação no Afeganistão, fornecendo uma direção para melhorar as condições de vida e garantir os direitos humanos no país asiático. Com forte orientação e viabilidade, a "abordagem dos países vizinhos" é uma diretriz importante para resolver a questão do Afeganistão.

O país está atualmente em um período crucial de transição da agitação para a estabilidade. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos da ONU, 22,8 milhões de afegãos estão atualmente enfrentando sérios problemas de segurança alimentar. A conferência em Tunxi pediu para continuar oferecendo assistência humanitária ao povo afegão, o que é muito importante e necessário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sendo o maior responsável pela agitação no Afeganistão, os EUA recentemente desviou US$7 bilhões do Banco Central do Afeganistão para outros usos, agravando a crise humanitária nesse país asiático. A conferência em Tunxi pediu aos EUA e aos países ocidentais que cumpram suas responsabilidades na reconstrução e no desenvolvimento do Afeganistão. Os EUA devem devolver imediatamente as propriedades do Afeganistão, suspender sanções irracionais e apoiar a reconstrução econômica do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo, os participantes da conferência pediram ao Afeganistão que realmente se separe de vários grupos terroristas. Esta é uma preocupação justa e razoável dos países vizinhos e a base para uma paz duradoura e para a segurança de longo prazo no Afeganistão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A China apresentou uma proposta de três pontos na conferência, apoiando o Afeganistão a embarcar em um caminho que busca autofortalecimento, progresso, prosperidade e desenvolvimento pacífico. Além da proposta, a China também tomou ações para ajudar o Afeganistão. Até agora, a China já ofereceu ajuda humanitária no valor de cerca de 30 milhões de yuans ao país vizinho.

tradução: Shi Liang

revisão: Diego Goulart

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE