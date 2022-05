Alckmin recebe alta e está de volta à campanha de Lula

Político já recebeu alta médica da Covid que o tirou fisicamente do evento de lançamento da candidatura de Lula à presidência no sábado passado edit

247 - Geraldo Alckmin já recebeu alta médica da Covid que o tirou fisicamente do evento de lançamento da candidatura de Lula à presidência no sábado passado. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Já está novamente incorporado à campanha. Alckmin alternará agendas ao lado de Lula com participação em reuniões com setores tradicionalmente mais afinados com ele, como o agronegócio.

