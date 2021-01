Alemanha devolve obras de arte a famílias de judeus perseguidos pelo regime nazista

Os trabalhos estavam sob posse do colecionador Cornelius Gurlitt, cujo pai, figura próxima de Adolf Hitler, havia comprado diretamente do regime nazista edit

247 - O Ministério da Cultura da Alemanha anunciou que devolveu às famílias 14 obras de arte que foram roubadas de judeus durante a perseguição que sofreram pelo regime nazista.

Os trabalhos estavam sob a posse de Cornelius Gurlitt, falecido em 2014 e cujo pai, figura próxima de Adolf Hitler, havia comprado diretamente do regime nazista.

Até o momento, somente as 14 obras foram identificadas como tendo pertencido a judeus. No entanto, apura-se a proveniência do restante da coleção, que contém telas de Renoir, Cézanne, Beckmann, Delacroix e Munch.

