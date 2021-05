Alexandre Frota deposita R$ 50 mil após condenação por disparos de fake news contra Chico Buarque

247 - Alexandre Frota, o ator e deputado federal pelo PSDB de SP, depositou no último dia 10 de maio R$ 50 mil em juízo. O valor trata da condenação na ação por dano moral e material movida por Chico Buarque de Hollanda. A informação é do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

Como se sabe, Chico acionou o Judiciário questionando a acusação feita por Frota, de que o artista teria se beneficiado de recursos desviados da Lei Rouanet. Para a defesa escritor, o deputado feriu "sua honra, sua imagem e seu bom nome".

O advogado João Tancredo, que representa Chico, estuda agora a apresentação de um recurso para aumentar a condenação - o pedido inicial foi de R$ 100 mil. Dias atrás, foi solicitado ao juiz responsável pelo caso que analise o pedido de retratação a ser imposto ao deputado. O caso corre na 36ª Vara Cível do Rio.

