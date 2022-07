Algemado, Léo Lins se vitimiza após ser demitido por zombar de criança com hidrocefalia: "censura"

Apoie o 247

247 - Leo Lins insinuou que sofreu um cancelamento após ser demitido do SBT por fazer piada sobre o Teleton e uma criança com hidrocefalia. Ele postou uma foto em que está amordaçado e algemado nos Stories, que já havia utilizado outras vezes para reclamar de supostos episódios de "censura". Ele também revelou ameaças à sua integridade. As informações são do portal Na Telinha.

Lins citou a maratona televisiva durante um espetáculo de stand-up, dizendo que assistiu a um vídeo de uma criança no interior do Ceará com hidrocefalia. Na sequência, ele afirmou que a família usaria a cabeça do menino como fonte de água, partindo do princípio que, por estar no Nordeste, a região não teria acesso à água potável.

O humorista também compartilhou um vídeo no Feed em que faz uma analogia com uma agulha. Sem mencionar a piada no show, a demissão ou sequer as críticas, Lins segura uma agulha e explica que o objeto, assim como o humor, serve para estourar bolhas e tornar as pessoas mais resistentes. A comparação não agradou o público, que tornou a criticá-lo. Internautas chegaram a chamá-lo de "infeliz".

