Alugue seu imóvel em Porto Alegre hoje mesmo com estas dicas!

No cenário atual ter uma renda extra é essencial, saiba como obter renda com aluguel de um imóvel!

Atualmente, ter uma segunda fonte de renda faz a diferença no final do mês. E para aqueles que têm uma propriedade desabitada, entrar no mercado de aluguel é uma opção viável, mas requer vontade de anunciar e depois gerenciar um contrato de locação. Portanto, se você estiver em dúvida sobre como dar o primeiro passo nesse mercado, aqui estão algumas dicas sobre como alugar um imóvel de maneira ágil e alcançar o cliente certo!

A primeira coisa a que você deve recorrer é decidir se deseja administrar a propriedade por conta própria ou com a ajuda de um agente imobiliário. É muito importante que, ao lidar apenas com questões administrativas, eles tentem descobrir mais sobre seus direitos como proprietário e a lei, para não causar irregularidades e dores de cabeça.

Em primeiro lugar tenha em mente que uma boa aparência da propriedade pode influenciar na decisão do inquilino, este item é essencial para o aluguel. Falhas na manutenção podem atrasar ou até cancelar as negociações. As ofertas de aluguel em Porto Alegre não podem estar abaixo da concorrência, por isso sempre deve ser mantido, limpo e verificado. Verifique tudo - rodapés, se não houver manchas, encanamento e eletricidade; e invista em reparos.

Não há problema em desenhar o perfil de inquilino perfeito para sua propriedade. Se seu objetivo é alcançar estudantes universitários, jovens solteiros ou famílias, pense em investir em melhorias que correspondam ao inquilino desejado. Ao contrário dos que compram imóveis, é improvável que os que desejam alugar em reformas específicas. Portanto, torne-o dinâmico, funcional e mais adequado ao seu futuro inquilino. Independentemente de estar na Internet ou em anúncios, seja transparente em suas informações.

Outro fator relevante são as fotos da propriedade, tente tirar fotos que tenham maior nível de qualidade, utilize diversos ângulos e aproveite a luz do dia para isso. Caso vocÊ não consiga tirar fotos boas, tente solicitar ajuda de um profissional. Se você possui móveis, que estão inclusos no aluguel, também vale a pena mostrá-los nas fotos.

Outro questão importante que é fundamental é ser o mais claro possível no texto do anúncio. É preciso informar tudo de maneira correta para que você e o cliente não percam tempo realizando visitas desnecessárias.

Conheça seu inquilino. Use visitas para se apresentar e responder a perguntas, mas também use esse tempo para conversar, conhecer inquilinos em potencial e entender as expectativas da pessoa com as instalações. Tudo o que você aprender com essas conversas o ajudará a decidir que tipo de garantia deve ser estabelecida - fiança, fiança, segurança ou capitalização.

Ah, e sempre define uma dessas condições de garantia no contrato, isso ajudará você a ter segurança em caso de conflito com um novo residente. Valor emocional à parte, o preço que será cobrado nas casas para alugar em Porto Alegre deve corresponder à propriedade e ao mercado.

Para dar uma idéia do valor, procure propriedades semelhantes em sua área, compare com outros anuncios e descubra imóveis. Não se esqueça de considerar o valor do imposto predial, especialmente o condomínio, que está crescendo ano a ano e, portanto, para os interessados ​​em alugar, afetam ainda mais o valor final. A dica nesta seção é revisar suas necessidades.

Nem sempre conseguimos atingir o valor justo e alinhados às características do imóvel. Às vezes vale a pena abaixar o preço para poder alugar mais rapidamente e não deixar imóveis - quanto mais exigentes e restritivos, mais difícil será alugá-lo. Não tenha medo de fazer concessões. Cada inquilino é diferente do outro, tem necessidades e personalidades diferentes. Portanto, você deve sempre estar aberto à negociação, seja uma garantia, prazos ou mesmo uma multa.

Graças a uma boa negociação, você pode estimar proativamente os custos ou descontos já acordados com o imóvel, alterar a data de recebimento do aluguel e também alterar os contratos da melhor maneira para ambas as partes.

Finalmente, o dia esperado para a assinatura do contrato está chegando! Dos proprietários mais estreitos aos mais relaxados, a regra é única: todas as negociações devem ser documentadas e assinadas no contrato. Para garantir que o contrato esteja correto, verifique se ele inclui: preço do aluguel, duração do contrato, garantia e multas em caso de conflito ou inadimplência - incluindo rescisão.

As precauções de segurança não machucam ninguém! A última dica valiosa é não esquecer que, apesar do dinheiro recebido, a manutenção da propriedade é contínua e não pode ser desvalorizada de forma alguma. Somente então sua propriedade estará sempre em perfeitas condições para o próximo inquilino. Pronto para alugar um imóvel?

Agora que você tem todas as dicas fica mais fácil colocar o seu apartamento para alugar em Porto Alegre de forma rápida e segura.

