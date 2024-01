Amazon anuncia centenas de demissões de áreas de streaming e estúdio

Apoie o 247

247 - A Amazon promoverá a dispensa de centenas de funcionários em suas operações de streaming e estúdio. Os funcionários dispensados do Prime Video e Amazon MGM Studios nas Américas serão informados nesta quarta-feira e até o final da semana na maioria das outras regiões. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10). As informações são da CNN Brasil.

A empresa cortou mais de 27.000 empregos no ano passado como parte de uma onda de demissões em massa no setor de tecnologia dos Estados Unidos após uma contratação intensiva durante a pandemia. A empresa de streaming de jogos de vídeo Twitch, controlada pela Amazon, também está demitindo 500 funcionários.

