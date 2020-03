Empresa mais valiosa do mundo, a Amazon, de Jeff Bezos, negocia com o clube o espaço de patrocinador master, no lugar do banco Bs2, que pode ter sua marca redirecionada no uniforme edit

247 - A Amazon, de Jeff Bezos e hoje a empresa mais valiosa do mundo, está negociando com o Flamengo para ser a maior patrocinadora do clube, informa o site Globo Esporte.

De acordo com a reportagem, as negociações estão avançadas para que a companhia ocupe o espaço de patrocinador master, no lugar do banco Bs2, que pode ter sua marca redirecionada no uniforme.

Por conta da notícia, o nome da empresa lidera na noite desta quarta-feira 3 os assuntos mais comentados do Twitter.