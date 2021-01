Amazonas tem alta de 66% na média de mortes por coronavírus

247 - O Amazonas passa por uma nova situação catastrófica por causa de pandemia. O estado registrou aumento de 66% na média de mortes pelo coronavírus em 14 dias. Famílias de pacientes relatam dificuldades de atendimento e profissionais de saúde reclamam de estrutura precária e sobrecarga de trabalho. Em Manaus, o número de internações por Covid-19 nos hospitais da rede privada aumentou 163%.

"Meus irmãos eram extremamente responsáveis, maravilhosos, alegres, adoráveis e nos deixaram de forma tão repentina", conta Isabel Ferreira, com a voz embargada, ao falar sobre a perda dos dois irmãos Clóvis Raimundo Monteiro Filho, de 40 anos, e Josinaldo Monteiro, de 37. Seu relato foi publicado pelo jornal o Estado de S.Paulo.

"No dia 25 [DE DEZEMBRO] me ligaram dizendo que meu irmão caçula teve oito paradas cardíacas. Fiquei desesperada. Por volta de 6 horas, faleceu", contou Isabel. "Sobre Clóvis, diziam que reagia e respirava bem. No dia do meu aniversário, 28, recebi outra ligação dizendo que o Clóvis estava grave, mas estável. No dia 29, 17h30 da tarde, recebi a notícia de que morreu após diversas complicações".

Os dois eram obesos, do grupo de risco, e estavam internados no Hospital Delphina Aziz, em Manaus (AM).

